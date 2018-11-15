Гройсман пообещал поделиться "дотациями Косюка" с другими

Программы поддержки агропроизводства со стороны государства станут более адресными, а общая сумма дотаций достигнет 7 миллиардов гривен.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер рассказал, что в текущем году более 6 тыс агропредприятий получили государственную поддержку, почти 104 тыс домохозяйств пользуются программами дотаций на скот, а количество рабочих мест на селе превышает 3 млн.

"Задача Минагрополитики – совершенствовать и лучше таргетировать поддержку. В следующем году финансирование программ составит более 7 млрд грн. Нужны лучшие механизмы адресной поддержки, чтобы агропроизводители имели больше возможностей. Мы должны не только присутствовать на мировых рынках, нужна глубокая переработка внутри страны", – сказал Гройсман.

По данным правительства, сейчас агросектор занимает почти 17% ВВП страны и приносит почти 38% валютной выручки.

По итогам 8 месяцев текущего года рост агропроизводства составил 4,9%. 290 украинских предприятий имеют право экспорта на рынки ЕС.

Объем капитальных инвестиций в агропредприятия за первое полугодие текущего года составил 26,9 млрд грн, что почти на 10% больше соответствующего периода прошлого года.

Как сообщала Экономическая правда, предприятие Юрия Косюка "Винницкая птицефабрика" 1 ноября получило 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год – 812 миллионов гривень.

Напомним, в 2017 году предприятия холдинга МХП получили рекордную сумму дотаций – 1,4 млрд гривень, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли. Вторым крупнейшим получателем дотаций стал "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка- 517 млн ​​гривен.

После скандала с получением значительной суммы государственных средств агрохолдингами в 2018 году правительство решило изменить систему дотаций на программу поддержки животноводства. В программу, в частности, были добавлены новые формы государственной поддержки, в том числе и "частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов".

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. На украинском рынке МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" и другие.

В июне ООО "Винницкая птицефабрика" открыла новую линию производства и до конца года планирует создать самые мощности по производству курятины в мире.

Как известно, Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.

Издание "Новое время" оценило его состояние в 908 млн долларов, с этим показателем Косюк занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.

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Экономическая правда