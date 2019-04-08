Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,70 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,60 - 26,63 гривни;

Евро - 29,88 - 29,91 гривни;

Российский рубль - 0,4066 - 0,4072 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:53 котировки гривни к доллару составляли 26,64 - 26,92 гривни. Евро покупают по 29,86 гривни, продают по 30,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,81 - 26,87 гривни, евро - 30,12 - 30,23 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 26,77 гривни.

5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,70 гривни за доллар.

Экономическая правда