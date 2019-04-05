Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках

5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78 - 26,81 гривни;

Евро - 30,07 - 30,09 гривни;

Российский рубль - 0,4093 - 0,4100 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:26 котировки гривни к доллару составляли 26,75 - 27,03 гривни. Евро покупают по 30,0 гривни, продают по 30,45 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,83 - 27,00 гривни, евро - 30,16 - 30,33 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,02 гривни.

4 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.

4 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда