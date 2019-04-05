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Доллар на межбанке резко подешевел

Пятница, 5 апреля 2019, 19:45
 

5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,70 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,66 - 26,70 гривни;

Евро - 29,92 - 29,97 гривни;

Российский рубль - 0,4078 - 0,4086 гривни.

Напоминаем:

5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,02 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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