Доллар на межбанке резко подешевел
Пятница, 5 апреля 2019, 19:45
5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,70 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,66 - 26,70 гривни;
Евро - 29,92 - 29,97 гривни;
Российский рубль - 0,4078 - 0,4086 гривни.
Напоминаем:
5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,02 гривни.
Экономическая правда
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