Нацбанк укрепил курс гривни на 25 копеек

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 26,77 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни (на 5 апреля — 30,31 гривни).

Напоминаем:

5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,70 гривни за доллар.

Экономическая правда