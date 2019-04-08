Нацбанк укрепил курс гривни на 25 копеек
Понедельник, 8 апреля 2019, 09:30
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 26,77 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни (на 5 апреля — 30,31 гривни).
Напоминаем:
5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.
5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,70 гривни за доллар.
Экономическая правда
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