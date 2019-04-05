Нацбанк укрепил курс гривни на 6 копеек
Пятница, 5 апреля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,02 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,31 гривни (на 4 апреля — 30,45 гривни).
Напоминаем:
4 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.
4 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,88 гривни за доллар.
Экономическая правда
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