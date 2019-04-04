Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

4 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,05 - 27,08 гривни;

Евро - 30,40 - 30,43 гривни;

Российский рубль - 0,4135 - 0,4142 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:25 котировки гривни к доллару составляли 26,90 - 27,16 гривни. Евро покупают по 30,17 гривни, продают по 30,62 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,98 - 27,05 гривни, евро - 30,31 - 30,48 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 4 апреля на уровне 27,08 гривни.

3 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.

3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,08 гривни за доллар.

Экономическая правда