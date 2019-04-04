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Гривня на межбанке поднялась выше психологической отметки

Четверг, 4 апреля 2019, 18:10
 

4 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,88 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,84 - 26,88 гривни;

Евро - 30,10 - 30,14 гривни;

Российский рубль - 0,4093 - 0,4102 гривни.

Напоминаем:

4 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 4 апреля на уровне 27,08 гривни.

Экономическая правда

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