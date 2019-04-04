Гривня на межбанке поднялась выше психологической отметки
Четверг, 4 апреля 2019, 18:10
4 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,88 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,84 - 26,88 гривни;
Евро - 30,10 - 30,14 гривни;
Российский рубль - 0,4093 - 0,4102 гривни.
Напоминаем:
4 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 4 апреля на уровне 27,08 гривни.
Экономическая правда
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