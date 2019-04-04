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Официальный курс гривни снова снизился

Четверг, 4 апреля 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 4 апреля на уровне 27,08 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,45 гривни (на 3 апреля — 30,21 гривни).

Напоминаем:

3 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.

3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,08 гривни за доллар.

Экономическая правда

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