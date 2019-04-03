Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

Среда, 3 апреля 2019, 11:35
 

3 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,06 - 27,09 гривни;

Евро - 30,42 - 30,45 гривни;

Российский рубль - 0,4152 - 0,4162 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:27 котировки гривни к доллару составляли 26,95 - 27,22 гривни. Евро покупают по 30,19 гривни, продают по 30,66 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,04 - 27,09 гривни, евро - 30,38 - 30,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 3 апреля на уровне 26,97 гривни.

2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке упала после прыжка вверх 2 апреля 2019, 17:55
Межбанк, наличный, "черный" рынок: гривня резко укрепляется 2 апреля 2019, 11:30
Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок 1 апреля 2019, 11:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте