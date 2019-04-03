Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
3 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,06 - 27,09 гривни;
Евро - 30,42 - 30,45 гривни;
Российский рубль - 0,4152 - 0,4162 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:27 котировки гривни к доллару составляли 26,95 - 27,22 гривни. Евро покупают по 30,19 гривни, продают по 30,66 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,04 - 27,09 гривни, евро - 30,38 - 30,50 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 3 апреля на уровне 26,97 гривни.
2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,22 гривни за доллар.
Экономическая правда
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