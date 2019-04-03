Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

3 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,06 - 27,09 гривни;

Евро - 30,42 - 30,45 гривни;

Российский рубль - 0,4152 - 0,4162 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:27 котировки гривни к доллару составляли 26,95 - 27,22 гривни. Евро покупают по 30,19 гривни, продают по 30,66 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,04 - 27,09 гривни, евро - 30,38 - 30,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 3 апреля на уровне 26,97 гривни.

2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,22 гривни за доллар.

Экономическая правда