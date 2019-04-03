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Гривня на межбанке уверенно укрепилась

Среда, 3 апреля 2019, 17:40
 

3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,08 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,04 - 27,08 гривни;

Евро - 30,37 - 30,41 гривни;

Российский рубль - 0,4137 - 0,4148 гривни.

Напоминаем:

3 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 3 апреля на уровне 26,97 гривни.

Экономическая правда

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