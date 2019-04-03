Гривня на межбанке уверенно укрепилась

Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда В 2014 году НБУ выдал "ВиЭйБи банку" миллиардный кредит на поддержку учреждения, но вкладчики денег не получили — их забрал себе собственник банка. НАБУ нашло концы, но в дело вмешался генпрокурор.(укр)

Полигон для обкатки схем. Как ликвидировали банк Новинского и куда делись 7 миллиардов Банк "Форум" — первое финучреждение из "банкопада" 2014 года, которое вскоре будет ликвидировано. Однако это еще и первый банк, на котором "обкатывали" разные схемы по выводу активов. Что произошло с банком после его падения, куда исчезли 7 миллиардов и с чем остались вкладчики?