У Бахматюка говорят, что НАБУ использует против него "шантажистку"

Пресс-служба агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка заявляет, что НАБУ сознательно затягивает уголовное дело о злоупотреблениях в ВиЭйБи банка, которым ранее владел бизнесмен.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы агрохолдинга "Укрлендфарминг" в ответ на публикацию на ЭП "Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда".



"Так называемое "дело НАБУ против ВиЭйБи банка" расследуется уже более трех лет. Факты, которые исследует НАБУ, уже в свое время были исследованы СБУ и Национальной полицией, а дела по ним - закрыты. Открытие новых производств по уже закрытых делах является полным нарушением законов "Маски-шоу стоп", - отмечают в пресс-службе Бахматюка.

"Нежелание детективов НАБУ и, очевидно, руководства этого органа, выполнять законы, и сознательное затягивание дела, а дело находится в НАБУ более трех лет, наводит на мысль о личностных мотивах работников этого органа", - говорится в сообщении.

По мнению спикеров агрохолдинга, авторы статьи "перекрутили" в своем расследовании отдельные факты.

В сообщении отмечается, что дело против ВиЭйБи банка была повторно открыта после обращения гражданки Ирэны Росс, в нарушение законов "Маски-шоу стоп".

"Замалчивается тот факт, что вышеупомянутая гражданка сейчас находится в розыске и ей инкриминируют шантаж работников ВиЭйБи банка. Проще говоря, Ирэна Росс требовала деньги в обмен на то, что ее общественная организация не будет проводить какие-то акции", - отмечают спикеры.

"Если суммировать эту историю, складывается впечатление, что детективы НАБУ использовали шантажистку, чтобы возобновить дело против банка", - отмечает пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что Олег Бахматюк еще год назад обратился к руководству Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц с предложением вернуть все долги банка, "которые возникли прежде всего из-за политики НБУ, направленную на уничтожение всей банковской системы Украины".

"К сожалению, до сих пор никто из представителей НБУ или Фонда не захотел сесть за стол переговоров. Таким образом возникает порочный круг, когда владелец банка заявляет" я готов вернуть средства ", но ни НБУ, ни ФГВФЛ не хотят искать пути решения проблем", - констатирует пресс-служба агрохолдинга Бахматюка.

Напомним:

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком в октябре 2014 года 1,2 млрд грн ПАО "ВиЭйБи банк" как стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

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Напомним, в сентябре-2018 детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли схемы, по которым до признания VAB банка неплатежеспособным выводились средства.