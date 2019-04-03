Полиция "утопила" сто томов уголовного дела по банку Бахматюка

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

Об этом говорится в материале ЭП Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком в октябре 2014 года 1,2 млрд грн ПАО "ВиЭйБи банк" как стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Главное следственное управление и следователи киевских подразделений полиции ранее расследовали четыре дела по "ВиЭйБи банка". Все эти дела закрыли.

При этом в ходе расследования следователи полиции изъяли в банках важные доказательства, например, оригиналы кредитных дел.

Далее еще интереснее: эти доказательства сгнили в подвале предприятия, которое проводит экспертизы, из-за затопления. Хотя в соответствии с внутренней инструкцией, все материалы уголовных дел после их закрытия должны храниться в специальных помещениях без доступа посторонних лиц.

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Напомним, в сентябре-2018 детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли схемы, по которым до признания VAB банка неплатежеспособным выводились средства.