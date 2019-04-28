В Daimler не знают, как Ким Чен Ын получил их лимузины

Немецкий автоконцерн Daimler заявил, что не ведет дела с КНДР и не знает, как его бронированные лимузины оказались в распоряжении главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает DW.

"Мы не имеем абсолютно никакого понятия, каким образом эти автомобили были доставлены в Северную Корею. Для Daimler корректный экспорт продукции в соответствии с законом является фундаментальным принципом ответственной предпринимательской деятельности", - заявил представитель автоконцерна.

Продажа Северной Корее предметов роскоши, включая лимузины, запрещена санкциями ООН, принятыми с целью принудить КНДР к отказу от ядерного оружия.

Ким Чен Ын удивил наблюдателей своими лимузинами в ходе ряда встреч на высоком уровне, в том числе, с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Во время недавнего саммита во Владивостоке главу КНДР ожидали на вокзале два лимузина - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. Лидер КНДР, судя по всему, использовал S600 Pullman Guard и в ходе саммитов с Трампом в Сингапуре в июне 2018 и в Ханое в феврале нынешнего года.

Daimler - один из лидеров в сфере производства роскошных автомобилей представительского класса. Он поставляет свою продукцию почти во все государства и имеет заводы в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке.

Напомним:

BMW и Daimler хотят совместно разрабатывать платформы для электромобилей.

В начале апреля Еврокомиссия сообщила немецким автоконцернам Volkswagen, BMW и Daimler о подозрениях относительно возможного картельного сговора с их участием.

Daimler близок к соглашению о продаже 50% подразделения Smart китайской компании Geely.