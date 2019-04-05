Еврокомиссия подозревает три немецких автоконцерна в картельном сговоре

Еврокомиссия сообщила немецким автоконцернам Volkswagen, BMW и Daimler о подозрениях относительно возможного картельного сговора с их участием.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

"Европейская комиссия сообщила BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем первоначальном мнении, что они нарушили антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, заключив соглашения для ограничения конкуренции по развитию технологий очистки выбросов бензина и дизельного топлива легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Как заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, компании могут сотрудничать для улучшения своей продукции, а не с противоположной целью: не улучшать свою продукцию и не конкурировать за качество.

По ее словам, если автоконцерны действительно вступили в сговор, то европейских потребителей лишили права покупать автомобили с лучшей технологией.

Сейчас Еврокомиссия просит компании дать объяснения относительно подозрений исполнительного органа ЕС.

Еврокомиссия начала расследование возможного картельного сговора немецких автогигантов еще в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года Брюссель углубил расследование, чтобы установить, насколько BMW, Daimler, VW и "дочки" последнего Audi и Porsche согласовали свои действия во время разработки и внедрения технологий, снижающих объемы вредных автомобильных выхлопов.

Европейская правда