Конкурс на должность главы таможни приостановлен

Максим Нефьодов

Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила конкурс на замещение вакантной должности руководителя Государственной таможенной службы до отмены соответствующего решения суда.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

"Конкурсная комиссия уполномочена лишь частично выполнить постановление Окружного административного суда Киева от 17 апреля, а именно приостановить совершение действий по проведению конкурса на занятие вакантной должности председателя государственной таможенной службы", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что срок подачи документов на конкурс может составлять не менее 15 и не более 30 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса, при этом результаты конкурса публикуются на позднее 45 календарных дней с этой же даты.

"В случае приостановления действий Комиссии по проведению конкурса и после принятия решения о его возобновлении соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 апреля, когда было принято постановление суда, прошло 28 дней с даты объявления конкурса.

"То есть, когда будет принято решение о возобновлении конкурса, отсчет начнется с 29 дня. Все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе и определение финалистов, остаются в силе", - резюмировали в Минфине.

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Напоминаем:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривень.

Согласно тексту меморандума МВФ, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.

17 апреля суд принял решение приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы".

Заявление в суд о приостановлении действия распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы государственной таможенной службы подал народный депутат Андрей Антонищак.

По информации ЭП, по результатам конкурса должность главы Государственной таможенной службы займет первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефьодов.

Экономическая правда