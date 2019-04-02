Топ-экспортеры кондитерских изделий Украины
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "Рошен" в первые два месяца 2019 года обеспечило треть экспорта шоколадных изделий и более чем половину — кондитерских, а больше всего хлебобулочных изделий экспортировало ЧАО "Монделис Украина".
Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта и продовольствия.
Топ-экспортеры в сегменте кондитерских изделий в январе-феврале 2019 года
Шоколадные изделия
Лидирует в этом сегменте дочернее предприятие "Кондитерская корпорация" Рошен", обеспечив треть экспорта шоколадных изделий (34,4%).
На втором месте оказалась ЗАО "Монделис Украина" (13,2%).
На третьем — ООО "АВК КОНФЕКШИНЕРИ" (10,8%).
На четвертом месте — ООО "Распределительный центр "Плюс "(10,7%).
Замыкает перечень АО "Харьковская бисквитная фабрика" (4,8%).
Хлебобулочные изделия
Лидером среди экспортеров хлебобулочных изделий стала ЗАО "Монделис Украина" (15,7%).
На втором месте — ЗАО "Харьковская бисквитная фабрика" (10,3%).
Почти на одной ступеньке оказался ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" (8,9%) и ООО Фирма "Грона" (8,3%).
Меньше всего экспорта обеспечило ООО "Распределительный центр "Плюс" (3,7%) и "ЧП ПТК "Лукас" (3,2%).
Кондитерские изделия
Безоговорочным лидером по экспорту кондитерских изделий в первые два месяца текущего года в этом сегменте стало ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" (51,2%).
На втором месте — ООО "Распределительный центр "Плюс" (20,6%).
На третьем — ЗАО "Монделис Украина" (7,2%).
Далее — Три стар (3,2%) и ООО "КФ "Дружковская" (3,2%).
Замыкают рейтинг Ликом и ЗАО "Харьковская бисквитная фабрика" (каждая по 1,2%).
Напомним:
В 2018 году экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза составил 20,2 миллиарда долларов.
По состоянию на февраль 2019 года экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 15%.
В марте Украина побила рекорд по экспорту фруктов и орехов.
Вырос почти на четверть за январь-февраль и украинский аграрный экспорт.
Экономическая правда
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