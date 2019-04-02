Топ-экспортеры кондитерских изделий Украины

Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "Рошен" в первые два месяца 2019 года обеспечило треть экспорта шоколадных изделий и более чем половину — кондитерских, а больше всего хлебобулочных изделий экспортировало ЧАО "Монделис Украина".

Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта и продовольствия.

Топ-экспортеры в сегменте кондитерских изделий в январе-феврале 2019 года

Шоколадные изделия

Лидирует в этом сегменте дочернее предприятие "Кондитерская корпорация" Рошен", обеспечив треть экспорта шоколадных изделий (34,4%).

На втором месте оказалась ЗАО "Монделис Украина" (13,2%).

На третьем — ООО "АВК КОНФЕКШИНЕРИ" (10,8%).

На четвертом месте — ООО "Распределительный центр "Плюс "(10,7%).

Замыкает перечень АО "Харьковская бисквитная фабрика" (4,8%).

Хлебобулочные изделия

Лидером среди экспортеров хлебобулочных изделий стала ЗАО "Монделис Украина" (15,7%).

На втором месте — ЗАО "Харьковская бисквитная фабрика" (10,3%).

Почти на одной ступеньке оказался ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" (8,9%) и ООО Фирма "Грона" (8,3%).

Меньше всего экспорта обеспечило ООО "Распределительный центр "Плюс" (3,7%) и "ЧП ПТК "Лукас" (3,2%).

Кондитерские изделия

Безоговорочным лидером по экспорту кондитерских изделий в первые два месяца текущего года в этом сегменте стало ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" (51,2%).

На втором месте — ООО "Распределительный центр "Плюс" (20,6%).

На третьем — ЗАО "Монделис Украина" (7,2%).

Далее — Три стар (3,2%) и ООО "КФ "Дружковская" (3,2%).

Замыкают рейтинг Ликом и ЗАО "Харьковская бисквитная фабрика" (каждая по 1,2%).

Напомним:

В 2018 году экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза составил 20,2 миллиарда долларов.

По состоянию на февраль 2019 года экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 15%.

В марте Украина побила рекорд по экспорту фруктов и орехов.

Вырос почти на четверть за январь-февраль и украинский аграрный экспорт.

Экономическая правда