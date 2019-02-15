Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 15%

Темпы роста экспорта украинских товаров в Евросоюз в 2018 году составили 15%.

Об этом говорится в экспресс-оценке Госстата, размещенной на сайте ведомства.

Всего за прошлый год было экспортировано в ЕС товаров на сумму 20,15 млрд долларов, а доля рынка Евросоюза составила 42,6%. Напомним, что за 2017 год доля ЕС составляла лишь 40,5%, однако темпы роста были существенно выше - 29,9%.

Хотя Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта украинских товаров, экспорт в эту страну в 2018 году упал на 7,2%, до 3,65 млрд долларов.

При этом экспорт украинских товаров в Польшу составил 3,25 млрд долларов, увеличившись на 19,6%. При таких темпах уже в этом году Польша может стать ключевым торговым партнером Украины.

Среди стран ЕС в тройке ключевых покупателей украинских товаров - Италия (2,62 млрд долларов, рост на 6,5%) и Германия (2,2 млрд долларов, рост на 25,9%). Падение экспорта в страны ЕС зафиксировано только в торговле с Литвой (на 8,4%) и Швецией (на 9,3%).

Среди других стран обращает внимание падение экспорта в Турцию (на 6,6%, до 2,35 млрд долларов) и Индию (на 1,3%, до 2,17 млрд долларов). Экспорт в Китай вырос на 7,9%, до 2,2 млрд долларов.

В целом в 2018 году Украина экспортировала товаров на 47,34 млрд долларов, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Впрочем, в 2017 году темпы роста экспорта составили 19%.

Также в прошлом году в Украину было импортировано товаров на 57,14 млрд долларов (рост на 15,2%). Возобновился рост импорта из России - он вырос на 14,2%, до 8,1 млрд долларов.

Напомним:

Аналитики назвали Топ-5 экспортных продуктов Украины. В 2018 году удалось увеличить поставки продовольственной продукции из Украины на сумму 800 миллионов долларов.

Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

20 крупнейших украинских компаний обеспечивают треть украинского экспорта.

Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

В 2018 году Украина экспортировала рекордные 329 тысяч тонн мяса птицы.

Лидирующую позицию среди импортеров украинской аграрной продукции в 2018 году с результатом 1,8 миллиарда долларов занимает Индия.

Европейская правда