Украина побила рекорд по экспорту фруктов и орехов

Выручка от экспорта фруктов и орехов из Украины в феврале 2019 года была рекордной за всю историю, достигая 24,8 миллионов долларов.

Об этом сообщает EastFruit.

Сообщается, что экспорт вырос на 10% по отношению к январю 2019 года и на треть превысил показатели февраля 2018 года. За два месяца текущего года Украина уже заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов 47,4 млн долл — на 22% больше, чем годом ранее.

Кроме того, уточняют аналитики, экспорт в феврале более чем удвоился за два года. Так, в феврале 2017 года общая выручка от экспорта всех фруктов, ягод и орехов не превышала 11,5 млн долл, а в феврале 2019 года была в 2,2 раза выше.

Что экспортировали и сколько заработали

Главной статьёй экспорта, как и прежде, были грецкие орехи. В феврале 2019 года на них приходилось около 64% экспортной выручки. Однако их удельный вес за год существенно снизился – в феврале 2018 года на грецкий орех приходилось 77% всей выручки. Главной причиной снижения доли грецкого ореха в выручке стало снижение средних цен на эту продукцию, а также увеличение выручки от экспорта свежих яблок и замороженных ягод и фруктов.

На яблоки в феврале 2019 года пришлось 14% всей выручки, против 8% годом ранее и 4% двумя годами ранее.

Замороженные ягоды принесли Украине в феврале текущего года 21% всей экспортной выручки, хотя в феврале прошлого года их удельный вес не превышал 14%.

"Как правило, экспортная выручка по фруктам, орехам и ягодам является максимальной в ноябре каждого года, после чего начинает снижаться вплоть до июля. Однако в 2019 году мы вполне можем увидеть рост экспортной выручки в марте или апреле, так как запасы яблок, грецких орехов и замороженных ягод по-прежнему остаются очень высокими", — говорится в сообщении.

Напомним:

Украина вошла в тройку мировых лидеров по урожаю орехов, собрав в 2018 году 120 тысяч тонн грецкого ореха, что является третьим результатом в мире после Китая и США.

Увеличился также на 40% экспорт украинских плодов и ягод — в январе-сентябре 2018 года экспортировала плодов и ягод на 157 млн долларов.