Украинский аграрный экспорт за январь-февраль вырос почти на четверть

За январь-февраль 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, экспорт продукции аграрного сектора увеличился на $683,8 млн, что составляет 24,4%. Сумма экспорта составила $3,5 млрд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"Аграрная и пищевая продукция в общем экспорте Украины заняла долю 43,9%. Лидерами среди экспортируемых продуктов стали: кукуруза (доля в общем аграрном экспорте - 33,6%), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (20,13%) и пшеница и смесь пшеницы с рожью (11,84%)", - отметила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

Кроме того, в первые два месяца текущего года значительными темпами рос экспорт таких продуктов, как кукуруза - на 84,4% (на $528,4 млн), пшеница - на 27,8% (почти на $90 млн), жмых и другие твердые отходы, получаемые при извлечении подсолнечного масла - на 39,7% (на $55,8 млн), семена рапса - на 82,1% (на $30,2 млн), жмых и другие твердые отходы соевого масла - в 2,1 раза (на $26,2 млн).

"Если рассмотреть региональную структуру экспорта сельскохозяйственной продукции, то больше всего по итогам двух месяцев этого года мы экспортировали в страны Азии ($1,38 млрд), далее следуют страны ЕС ($1,25 млрд), страны Африки ($559 млн) и страны СНГ ($217 млн)", - добавила Трофимцева.

В топ-10 крупнейших импортеров украинской сельскохозяйственной продукции за январь-февраль 2019 вошли: Индия - 9,6%, Египет - 9,1%, Турция - 7,8%, Нидерланды - 7,4%, Испания - 6,7 %, Китай - 5,8%, Италия - 3,8%, Польша - 3,3%, Германия и Беларусь с долей экспорта - 2,9%.

Европейская правда