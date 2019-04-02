Заседание суда по иску Коломойского прошло в закрытом режиме

Окружной административный суд Киева объявил перерыв в деле по иску Игоря Коломойского о национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Следующее заседание состоится 18 апреля, оно также будет в закрытом режиме.

Как сообщалось, 1 апреля Окружной админсуд Киева завершил слушание этого дела по существу, предоставив сторонам время до вторника для подготовки к судебным прениям.

Согласно базе судебных решений, производство по этому административному делу было открыто по решению суда от 14 июня 2017 года.

Бывший владелец ПриватБанка подал иск против Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Кабинета Министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

Среди ряда исковых требований истец, в частности, просит суд признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении Приватбанка в категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке и делегирования полномочий временного администратора соответствующего банка.

18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн.

Между тем, Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой "Приват". Решение было принято 22 марта в рамках уголовного производства №42014000000001261 о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного "Приватбанком" у Нацбанка Украины до национализации.

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