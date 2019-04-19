Реакция финансовых рынков на решение о Приватбанке является временной — глава совета НБУ

В НБУ заявляют, что судебное дело о национализации Приватбанка не касается вкладчиков банка, а только нынешних владельцев и бывших акционеров.

Об этом написал глава совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

"Решение Окружного административного суда города Киева не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы. Теперешняя реакция финансовых рынков на событие является временной", - утверждает Данилишин.

"В дальнейшем обязательно будет апелляционное рассмотрение, которое может растянуться на ряд лет. Судебный спор касается вкладчиков Банка, а не только нынешних владельцев и бывших акционеров", - написал глава совета НБУ.

"Как показал вчерашний день, за событиями вокруг Приватбанка наблюдает не только МВФ, а весь мир. Нам очень важно не только обеспечить стабильность системы, но и не растерять доверие наших кредиторов, вместе с которыми мы достигли финансовой стабильности. Уверен, что слаженные действия НБУ , правительства и СНБО уберегут украинцев от ненужных потерь и финансовых потрясений", - говорится в посте Данилишина.

В начале апреля Данилишин спрогнозировал, что в ближайшие несколько месяцев скорее всего не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке Украины.

Напомним:

18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка", которая была проведена в декабре 2016 года.

После этого Национальный банк констатирует "определенные колебания" на межбанковском валютном рынке в связи с решением суда о незаконности национализации Приватбанка.

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Экономическая правда