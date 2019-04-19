История с Приватбанком уже давит на валютный курс – НБУ

Национальный банк констатирует "определенные колебания" на межбанковском валютном рынке в связи с решением суда о незаконности национализации Приватбанка.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий по итогам совещания СНБОУ, передает FinClub.

"Мы не можем сегодня прогнозировать, как это (решение суда - ред.) повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы – разница между утром и закрытием межбанковского рынка составила плюс 15 копеек по доллару", - заявил он.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы", – сказал Смолий.

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Напоминаем:

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 19 апреля на уровне 26,83 гривни.

18 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.

19 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни за доллар.