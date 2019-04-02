Глава совета НБУ не ожидает тревожных событий на валютном рынке

В ближайшие несколько месяцев скорее всего не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке Украины.

Об этом написал глава совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

"За три первых месяца 2019 гривня укрепилась к доллару на 1,8%, к евро на 3,7% (при оценке динамики курса гривни к евро нужно учесть повышение курса доллара к евро за этот период с 1,14 до 1,12 - напомню, что нацвалюта Украины ориентируется на доллар США", - привел данные Данилишин.

"Конечно незначительная девальвация (у нас курс гривни является плавающим) в течение второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией. При режиме гибкого курсообразования колебания курса является здоровой реакцией на постоянные изменения ситуации в экономике и их нужно считать признаками кризисных явлений", - спрогнозировал он.

"Основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции. Украина все больше становится аграрной страной, поэтому и курс гривни все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее", - подчеркнул Данилишин.

Напомним, 7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

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