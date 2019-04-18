Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку сильно знизилася

Четвер, 18 квітня 2019, 18:50
 

18 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;

Євро - 30,18 - 30,21 гривні;

Російський рубль - 0,4194 - 0,4203 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 квітня на рівні 26,69 гривні.

18 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,89 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок 18 квітня 2019, 12:10
Міжбанк: гривня стабільна 17 квітня 2019, 17:50
Гривня на міжбанку застигла в очікуванні 16 квітня 2019, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!