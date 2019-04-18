Гривня на міжбанку сильно знизилася
Четвер, 18 квітня 2019, 18:50
18 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;
Євро - 30,18 - 30,21 гривні;
Російський рубль - 0,4194 - 0,4203 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 квітня на рівні 26,69 гривні.
18 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,89 гривні за долар.
Економічна правда
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