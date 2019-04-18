Гривня на міжбанку сильно знизилася

18 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;

Євро - 30,18 - 30,21 гривні;

Російський рубль - 0,4194 - 0,4203 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 квітня на рівні 26,69 гривні.

18 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,89 гривні за долар.

Економічна правда