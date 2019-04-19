Офіційний курс: гривня знизилася до долара та євро
П'ятниця, 19 квітня 2019, 09:16
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 19 квітня на рівні 26,83 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,19 гривні (на 18 квітня – 30,15 гривні).
Нагадуємо:
18 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 квітня на рівні 26,69 гривні.
Економічна правда
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