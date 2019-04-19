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Офіційний курс: гривня знизилася до долара та євро

П'ятниця, 19 квітня 2019, 09:16
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 19 квітня на рівні 26,83 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,19 гривні (на 18 квітня – 30,15 гривні).

Нагадуємо:

18 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 квітня на рівні 26,69 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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