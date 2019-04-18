"Нафтогаз" может снизить цену на газ, не нарушая закон — Минэнерго

Министерство энергетики и угольной промышленности заявляет, что НАК "Нафтогаз Украины" может снизить цены на газ для населения без отмены постановления Кабинета министров о спецобязательствах.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

"НАК "Нафтогаз Украины", согласно постановлению КМУ №293, обязана с мая снизить цены на газ для населения", - говорится в сообщении.

По мнению юристов Минэнергоугля, для того, чтобы продавать газ населению дешевле, режим ПСО отменять не обязательно.

"Статья 11 Закона Украины "О рынке природного газа" не ограничивает полномочий правительства по количеству актов, которые должны быть приняты в отношении возложения специальных обязанностей на субъектов рынка", - сообщает Минэнергоугля.

Министерство обращает внимание "Нафтогаза" на то, что согласно статье 17 Конституции, все постановления и распоряжения, которые издает Кабинет министров, являются обязательными к исполнению.

Минэнергоугля напоминает, что Кабмин 3 апреля принял постановление № 293, которое позволяет "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения.

"Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям по предоплате", - говорится в сообщении.

"Если цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по цене, определенной постановлением КМУ №867", - заявили в министерстве.

Напоминаем:

"Нафтогаз Украины" обратился к правительству с просьбой отменить Положение о возложении специальных обязанностей, иначе компания будет вынуждена с 1 мая поднять цену на газ для населения на 15%.

В компании заявляют, что постановление №293, принятое правительством 3 апреля 2019 года, не освобождает Нафтогаз от обязательства выполнять действующее постановление №867, с учетом норм прямого действия статей 8 и 19 Конституции.

Оно также не налагает на Нафтогаз новые специальные обязанности и не отменяет действующее Положение о ПСО.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина о PSO.

По расчетам главы правления НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит 8550 грн за тыс. куб. м.

В связи с этим Коболев предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

С 1 ноября 2018 года конечная цена на газ для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.

Ранее цена газа для поставок населению и ТКЭ составляла 4942 гривни за тысячу кубов, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6958 гривни за тысячу кубов.

Более подробно о обновленной формуле, по которой рассчитывается цена на газ для населения, читайте по ссылке.

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Экономическая правда