Нафтогаз предлагает отменить регулирование цен на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает отказаться от регулируемых правительством цен на газ для населения.

Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Мы предложили Кабинету министров отменить режим ПСО (постановление о возложении спецобязательств — ред.) И открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками", — заявил глава "Нафтогаза".

Он добавил, что цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая, установленная в постановлении о ПСО.

По словам главы НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена импортного газа составит примерно 8380 грн за тыс. куб. м. То есть стоимость европейского газа будет ниже установленной Кабмином (8550 грн).

Он напомнил, что благодаря реформе рынка десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинцам. Кроме того, газ продают местные добытчики и трейдеры — всего на рынке зарегистрировано несколько сотен торговцев.

Коболев добавил, что украинский потребитель не может выбирать, у кого покупать газ. Ведь "для абсолютного большинства поставщик один — частная компания гассбыт". Последнюю обеспечивает газом "Нафтогаз" согласно постановлению о ПСО.

"Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", — сказал глава НАК, и добавил, что "коммерческие потребители имеют право выбора. Люди также должны его получить".

Напомним, ранее председатель правления "Нафтогаза" предложил Кабмину рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года. Это позволит не повышать цену на газ.