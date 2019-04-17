"Укрзализныця" покупает российские детали с пятикратной переплатой — СМИ

ПАО "Укрзализныця" закупает детали российского производства по завышенной в два - пять раз цене, создавая искусственные условия на тендерах для нужных фирм.

Об этом сообщает "Железная дорога без коррупции".

Отмечается, что в сентябре 2018 года Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" провела тендер на закупку локомотивных скоростемеров и запчастей к ним общей стоимостью 25,5 млн грн.

По данным издания, в тендере приняли участие два участника - ООО "Электротех" и ООО "НТП "Трансинвест", чьи предложения отличались лишь на одну тысячу гривен, но "конкуренты" не снижали цены.

Сообщается, что обе фирмы подали идентичные справки и письма согласования и предлагали продукцию одного производителя - ОАО "Электромеханика" из российского города Пенза.

ФОТО "ЗАЛІЗНИЦЯ БЕЗ КОРУПЦІЇ"

"Анализ цен показал, что стоимость продукции достаточно существенно отличается от цены на эти товары в России. Так скоростемер 3СЛ2М железная дорога покупала по 86 тыс грн. Тогда как в России он в розницу стоит 38 тыс рублей (около 17 тыс грн.)", - заявили авторы расследования, добавив, таким образом "Укрзализныця" закупила детали почти в 5 раз дороже, чем их продает производитель.

ФОТО "ЗАЛІЗНИЦЯ БЕЗ КОРУПЦІЇ"

Отмечается, что в Украине не производят локомотивные скоростемеры и запчасти для них, поскольку для этого нужно пройти долгую процедуру согласования производства и допуска к применению.

В расследовании сообщается, что в конце прошлого года компания решила увеличить объем заказа до 30,10 млн. грн, из-за чего переплата могла возрасти до 2/3 ее стоимости.

ФОТО "ЗАЛІЗНИЦЯ БЕЗ КОРУПЦІЇ"

Кроме того сообщается, что ООО "НТП "Трансинвест" было зарегистрировано в Киеве в 2014 года, которую зарегистрировал житель уже оккупированного Крыма Максим Ковальчук.

В издании добавляют, что по месту регистрации найти фирму невозможно: в документах указан только номер четырехэтажного админздания - ул. Приорская, 21.

Несмотря на это в ноябре прошлого года "ЦЗВ" заказал фирме запчасти к дизелям тепловозов за 4,26 млн грн. и компании были поставлены запчасти производства российского ОАО "Коломенский завод".

"Согласно заключенного договора цена одной форсунки дизеля Д-49 составляла 10800 грн. В Украине такие форсунки продают по 1800 грн", - утверждают авторы публикации.

ФОТО "ЗАЛІЗНИЦЯ БЕЗ КОРУПЦІЇ"

Сообщается, что всего на этом контракте "УЗ" переплатила более чем в 5 раз. Также расследователи отмечают, что с такой же накруткой были закуплены и контакторы для локомотивов.

"Всего за 5 лет своего существования" НТП "Трансинвест" заключило договора с УЗ на сумму 450 млн грн. При этом, против фирмы открыт ряд производств, которые ведут в ГПУ, и в НАБУ и в Донецкой полиции", - йдетьсяу публикации.

В расследовании отмечается, что история "Трансинвест" далеко не одинока.

Так, в середине 2018 года "Укрзализныця" приобрела на 50 млн. грн. российской проводки. По данным издания, единственными допущенными участниками стали ООО "Техелектропром" и ООО "Эней".

Отмечается, что оба участника предлагали продукцию от ООО "ЗМИ-Профит" из города Магнитогорск, Россия, с минимальной разницей цен и без всякой конкуренции.

Кроме того сообщается, что до этого компания закупила на 120 млн. грн. российского проволоки в ООО "Интеркабель-Киев". Тогда в тендерных требованиях заказчик указал, что поставщик должен поставить продукцию в течение 30 дней с получения заявки. Конечно, не каждый производитель сможет изготовить за 30 дней продукции на 120 млн.

В расследовании указывается, что в результате такого требования на тендер пришли только 2 участника - уже упомянутое ООО "Техелектропром" и ООО "Интеркабель Киев", которое и выиграло закупку без конкуренции. Оба участника предлагали провода АО "Росскат" из города Нефтегорск, РФ

Сообщается, что в настоящее время НАБУ расследует дело о закупке кабельно-проводниковой продукции российского производства за 950 млн грн в трех других фирм: ООО "Техелетропром", ООО "Эней" и ООО "Интеркабель Киев".

По данным издания, детективы подозревают, что переплата по этим соглашениям составила около 225 млн грн.

В расследовании указывается, что помимо прочего со значительной переплатой в последние годы "УЗ" покупала и российские реле, генераторы, российские редукторы и многое другое. Все эти закупки проходили по одному сценарию - никакой конкуренции и заоблачные цены.

Сообщается, что только в 2017 году в Украину импортировали из России оборудования и запчасти для железной дороги на 82 млн долл.

Напомним:

В феврале тендер "Укрзализныци" на поставку бронежилетов выиграли мошенники.

Тогда же выяснилось, что предприятие "Укрзализныци" написало тендер под компанию Дубневичей.

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Украинская правда