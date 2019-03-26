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Почему "Укрзалізниця" обречена

Почему "Укрзалізниця" обречена

Несмотря на огромные размеры, компания остается неповоротливой и неэффективной. Главная причина — монополизм перевозчика. С этим нужно покончить. (укр)
Вторник, 26 марта 2019, 17:31
Анна Романова
народный депутат, фракция "Самопомощь"

Довжина та розгалуженість залізничних шляхів України — другі в Європі й поступаються лише німецьким.

При цьому в Німеччині залізницею здійснюється 46% подорожей, у нас — лише 15%.

Проблем багато: і застарілий рухомий склад, і відсутність податкових пільг на внутрішні перевезення, і неефективна логістика, і одночасна робота тепловозів та пасажирських "швидкісних" поїздів, що робить подорож тривалою і некомфортною.

Однак головна проблема — це монополія, відсутність конкуренції, що заважає "Укрзалізниці" розвиватися та атрофує бізнес-підхід до процесів.

Наприклад, "Укрзалізниця" з 2019 року ввела плату за групові бронювання квитків, 200 грн за квиток. Ця плата не повертається, тож деякі квитки подорожчали майже удвічі. Тимчасом в інших країнах на групові перевезення діють знижки.

Коли я почала вимагати від керівництва "Укрзалізниці" скасувати плату за бронювання, отримала відповідь: зросли витрати, зарплати персоналу, тож перевезення залізницею стали збитковими.

Таку непрофесійну відповідь надав керівник "Укрзалізниці" пан Кравцов, зарплата якого разом з преміями та надбавками перевищує 3 млн грн на місяць. Тобто в рази більше, ніж заробляє, наприклад, канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Я не проти високих зарплат, якщо керівник ефективний. Однак в "Укрзалізниці" така логіка: наші високі зарплати роблять перевезення збитковими, тож піднімімо в шість разів вартість бронювання. Будь-який студент економічного факультету знає, що низьку рентабельність не можна рятувати шляхом зниження попиту.

Це шлях в нікуди, він існує доти, доки нема вибору. За такою логікою можна й залізничні перевезення скасувати, бо з появою великої кількості авіаперевізників квитки на літак зрівняються з вартістю квитків на потяг. Високі ціни, низький сервіс та неефективне керівництво — результат монополії на залізничні перевезення.

Це те саме, що встановити мільйонну зарплату менеджменту заводу з виробництва автомобілів "Запорожець" без модернізації продукту, а для компенсації витрат продавати "Запорожці" за ціною BMW. В українських реаліях це працює, бо "Укрзалізниця" має монополію на здійснення залізничних перевезень.

Спроби розбити цю монополію зупинив президент. У 2016 році Верховна Рада ухвалила законопроект про приватизацію "Укрзалізниці" на прозорому конкурсі, але президент наклав на нього вето. Після того криза лише поглибилася.

На будь-яку критику щодо поганого сервісу та логістики керівництво компанії відповідає так: "Дайте грошей". Я попросила Кравцова надати стратегію розвитку підприємства, підвищення ефективності перевезень та поліпшення логістики. На жаль, я отримала лише суху статистику і скарги на брак коштів.

З цього роблю висновок, що ні стратегії розвитку залізничних перевезень, ні елементарного бачення, що треба зробити для формування попиту на пасажирські перевезення в ринкових умовах, в "Укрзалізниці" нема.

Який вихід? Термінова ліквідація монополії "Укрзалізниці". Слід віддати на прозорий конкурс та приватизацію всю логістику та перевезення, як це зробили у туристичних Великобританії, Франції, Японії та інших розвинених країн.

Ми з колегами вже зареєстрували такий законопроект. До речі, приватизувати "Укрзалізницю" радив Україні МВФ. Там, де є конкуренція, там є розвиток.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Укрзализныця монополия законодательство

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