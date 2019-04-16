АМКУ в третий раз оштрафовал "Сумыгаз" Фирташа из-за счетчиков

Сумское территориальное отделение АМКУ оштрафовало ОАО "Сумыгаз" на 68 тыс. Грн. за неправомерное переложение на потребителей расходов на ремонт и замену неисправных счетчиков.

Об этом свидетельствует решение отделения от 4 апреля, сообщают "Наші гроші".

Антимонопольщики установили, что в ПАО "Сумыгаз" отказывались проводить ремонт и замену непригодных к эксплуатации счетчиков.

Однако обеспечивать установку счетчиков газа для населения - является обязательством "Сумыгаза", как монопольного распорядителя газораспределительной системы в Сумской области, согласно статье Закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".

Более того, законодательством предусмотрено, что периодическая поверка счетчиков газа, их демонтаж, обслуживание и ремонт осуществляются для потребителей бесплатно - за счет облгазов. В случае, если ремонт счетчика нецелесообразен, предприятие должно бесплатно установить другой расчетный счетчик газа.

Расследование Сумского ОТВ АМКУ началось с одного заявления потребителя услуг "Сумыгаза", однако вскоре аналогичные заявления в отделение направили еще 47 жителей Сумщины.

В ходе расследования была проанализирована деятельность "Сумыгаза" в течение 2016-2018 годов. Специалисты отделения отметили, что рынок распределения природного газа в Украине относится к естественным монополиям, а "Сумыгаз" занимает монопольное положение на этом рынке в пределах Сумской области.

Отделение подсчитало, что в течение анализируемого периода "Сумыгаз" совершил периодическую поверку в целом 117 549 бытовых приборов учета газа. Из них за счет "Сумыгаза" было отремонтировано суммарно 11053 счетчика, заменены на новые - 2976 единицы, а за средства населения - отремонтировано 1373 счетчика, заменены на новые - 11643 единицы. Однако, население не должно было тратить собственные средства ни на ремонт счетчиков, ни на их замену.

Антимонопольщики выяснили, что средняя стоимость услуги по ремонту счетчиков составляет 320 грн, а стоимость самого счетчика ориентировочно составляет 1000 грн. Следовательно, в результате неправомерных действий "Сумыгаза" потребители области понесли расходы, превышающие 12,82 млн грн.

Действия "Сумыгаза" Сумское отделение АМКУ квалифицировало как нарушение конкурентного законодательства за злоупотребления монопольным положением, что привело к ущемлению интересов потребителей.

Определяя размер штрафа, Отделение учло, что доходы "Сумыгаза" за 2018 составили 476,65 млн грн, а сам облгаз факт совершения нарушения не признал.

На предприятие наложили 68 тыс. грн штрафа и обязали устранить нарушения в течение двух месяцев со дня получения решения отделением.

Это третий штраф ПАО "Сумыгаза" от Сумского ОТВ АМКУ за последние несколько месяцев. Ранее Отделение вынесло решение о злоупотреблении облгазом монопольным положением из-за вытеснения субъектов хозяйствования с рынка монтажа средств измерений в пользу компании собственного экс-менеджера и из-за отказа частному предпринимателю устанавливать на замену неисправного счетчика на другой, принадлежавший самому заявителю.

Напомним:

11 апреля АМКУ открыло дела по 20 облгазов Фирташа из-за доначислений лишних объемов потребленного природного газа потребителям.

В конце года правительство обратилось к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В начале марта НКРЭКУ объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки.

Ряд облгазов получили штрафы по 850 тыс. грн, не согласились с ними и продолжили доначисления.