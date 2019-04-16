Курс валют: межбанк, наличный, "черный" рынок
16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,73 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,70 - 26,74 гривни;
Евро - 30,20 - 30,24 гривни;
Российский рубль - 0,4155 - 0,4162 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляли 26,67 - 26,93 гривни. Евро покупают по 30,05 гривни, продают по 30,46 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,83 - 26,89 гривни, евро - 30,25 - 30,33 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 26,81 гривни.
15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,78 гривни за доллар.
15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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