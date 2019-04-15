Гривня на межбанке укрепила позиции
15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,71 - 26,74 гривни;
Евро - 30,19 - 30,22 гривни;
Российский рубль - 0,4153 - 0,4160 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 15 апреля на уровне 26,71 гривни.
15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,78 гривни за доллар.
12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 — 26,73 гривни за доллар.
Экономическая правда
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