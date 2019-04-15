Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке укрепила позиции

Понедельник, 15 апреля 2019, 17:45
 

15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,71 - 26,74 гривни;

Евро - 30,19 - 30,22 гривни;

Российский рубль - 0,4153 - 0,4160 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 15 апреля на уровне 26,71 гривни.

15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,78 гривни за доллар.

12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 — 26,73 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня падает: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке 15 апреля 2019, 11:35
Гривня на межбанке удерживает позиции 12 апреля 2019, 17:45
Курс валют: доллар продолжает дорожать 12 апреля 2019, 09:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте