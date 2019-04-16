Официальный курс: гривня подешевела
Вторник, 16 апреля 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 26,81 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,33 гривни (на 16 апреля — 30,24 гривни).
Напоминаем:
15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,78 гривни за доллар.
15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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