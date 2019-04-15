Гривня падает: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке
15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,78 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,81 - 26,84 гривни;
Евро - 30,35 - 30,38 гривни;
Российский рубль - 0,4174 - 0,4181 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляли 26,70 - 26,97 гривни. Евро покупают по 30,08 гривни, продают по 30,50 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88 - 26,93 гривни, евро - 30,27 - 30,37 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 15 апреля на уровне 26,71 гривни.
2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 — 26,75 гривни за доллар.
12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 — 26,73 гривни за доллар.
Экономическая правда
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