Гривня укрепилась — курс НБУ
Понедельник, 15 апреля 2019, 08:57
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 15 апреля на уровне 26,71 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,24 гривни (на 12 апреля — 30,22 гривни).
Напоминаем:
12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 — 26,75 гривни за доллар.
12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 — 26,73 гривни за доллар.
Экономическая правда
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