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Гривня укрепилась — курс НБУ

Понедельник, 15 апреля 2019, 08:57
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 15 апреля на уровне 26,71 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,24 гривни (на 12 апреля 30,22 гривни).

Напоминаем:

12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 — 26,75 гривни за доллар.

12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 — 26,73 гривни за доллар.

Экономическая правда

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