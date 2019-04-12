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Гривня на межбанке удерживает позиции

Пятница, 12 апреля 2019, 17:45
 

12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,70 - 26,73 гривни;

Евро - 30,21 - 30,25 гривни;

Российский рубль - 0,4146 - 0,4154 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 26,83 гривни.

12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,75 гривни за доллар.

11 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.

Экономическая правда

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