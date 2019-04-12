Курс валют: межбанк, наличный, "черный" рынок

12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,71 - 26,74 гривни;

Евро - 30,17 - 30,21 гривни;

Российский рубль - 0,4143 - 0,4151 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляли 26,68 - 26,94 гривни. Евро покупают по 30,01 гривни, продают по 30,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,85 - 26,90 гривни, евро - 30,17 - 30,28 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 26,83 гривни.

11 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,90 гривни за доллар.

11 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.

Экономическая правда