Курс валют: доллар продолжает дорожать
Пятница, 12 апреля 2019, 09:15
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 26,83 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,22 гривни (на 11 апреля — 30,19 гривни).
Напоминаем:
11 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,90 гривни за доллар.
11 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.
Экономическая правда
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