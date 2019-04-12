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Курс валют: доллар продолжает дорожать

Пятница, 12 апреля 2019, 09:15
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 26,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,22 гривни (на 11 апреля — 30,19 гривни).

Напоминаем:

11 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,90 гривни за доллар.

11 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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