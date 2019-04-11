Гривня на межбанке укрепила позиции
11 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,73 - 26,76 гривни;
Евро - 30,12 - 30,15 гривни;
Российский рубль - 0,4147 - 0,4154 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 11 апреля на уровне 26,76 гривни.
11 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,90 гривни за доллар.
10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,87 гривни за доллар.
Экономическая правда
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