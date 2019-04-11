Гривня падает: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке

11 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,83 - 26,86 гривни;

Евро - 30,26 - 30,30 гривни;

Российский рубль - 0,4166 - 0,4176 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляли 26,76 - 27,03 гривни. Евро покупают по 30,07 гривни, продают по 30,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 26,99 гривни, евро - 30,27 - 30,35 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 11 апреля на уровне 26,76 гривни.

10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,87 гривни за доллар.

Экономическая правда