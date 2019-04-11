Новости 11 апреля: о "Нафтогазе", соратнике Кононенко и винницком троллейбусе

О чем все говорили сегодня?

О 16 миллиардах за год. "Нафтогаз" направил на рассмотрение правительства скорректированный финансовый план компании на 2019 год.

О хищениях в оборонке. Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины с июля прошлого года расследует растрату средств Министерства обороны должностными лицами государственной компании "Спецтехноэкспорт" в особо крупных размерах при закупке боевых машин пехоты БМП - 1 по государственному оборонному заказу.

О курсе гривни. Международный валютный фонд прогнозирует медленную девальвацию гривни до 2024 года.

О налоге на выведенный капитал. Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу президентский законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс по налогу на выведенный капитал.

О соратнике Кононенко. Экстрадиция в Украину экс-председателя правления ЧАО "ХК" энергосети "и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого правоохранители подозревают в хищении средств" Запорожьеоблэнерго ", назначена на 15 апреля.

О винницком троллейбусе. В Виннице презентовали первый троллейбус собственного производства.

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Экономическая правда