"Нафтогаз" планирует заработать в этом году 16 миллиардов — Коболев

"Нафтогаз" направил на рассмотрение правительства скорректированный финансовый план компании на 2019 год.

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы подготовили документ в полном соответствии с законом о госбюджете, как и требовало правительство, перезаключая со мной контракт в марте этого года", — отметил глава НАК.

В целом "Нафтогаз" ожидает получить по результатам 2019 чистую прибыль в размере 16 млрд грн. Однако с учетом некоторых факторов и особенностей, указанных ниже, НАК получит острый дефицит ликвидности, отметил Коболев.

Так, одной из особенностей скорректированного финплан является то, что документ составлен с учетом сохранения спецобязательств "Нафтогаза" поставлять газ частным сбытам и производителям тепла и, соответственно, ожидаемого увеличения долгов этих контрагентов перед НАК.

При этом никаких компенсаций "Нафтогазу" за убытки, которые компания понесла, выполняя спецобязательства и поставляя газ на условиях, худших за рыночные, в финплане не заложено.

"Право "Нафтогаза" на компенсацию предусмотрено законом "О рынке природного газа" и подтверждено в суде", — напомнил Коболев.

В то же время, отметил глава НАК, в соответствии с госбюджетом, план реализации газа составленный по ценам и на условиях действующего постановления №867.

"Именно этого подхода требуют от меня условия контракта, установленные правительством. Хочу здесь еще раз напомнить, что переход на рыночное ценообразование, которое сейчас позволяет потребителям покупать газ дешевле регулируемой правительством цены, возможно только при полной отмене пока действующего требования продавать газ не напрямую населению, а через частных посредников — газсбыты", — подчеркнул Коболев.

Также финплан учитывает погашение кредита Всемирного банка на сумму 395 млн евро в текущем году.

"Этот инструмент мы несколько лет использовали для накопления газа в подземных хранилищах (ПХГ) летом для обеспечения потребностей населения зимой, но срок его использования, к сожалению, уже истек", — рассказал глава "Нафтогаза".

Еще один важный момент, отраженный в финплане, это накопление газа к новому отопительному сезону в Украине — всего около 20 млрд куб. м. газа в ПХГ.

В соответствии с решением правительства и госбюджетом, документ также предусматривает выплату "Нафтогазом" дивидендов в размере 90% от прибыли за 2018 (12,3 млрд грн). А также планируется направить 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей.

Коболев добавил, что в расчетах и ​​прогнозах используется тот самый курс гривни к доллару, который предусмотрен в госбюджете — 28,2 гривни за доллар.

Дефицит средств, который возникнет у "Нафтогаза" в результате вышеприведенных факторов, компания планирует компенсировать за счет заимствований как на украинском, так и на международном рынке.

"Важно понимать, что сейчас кредитный портфель "Нафтогаза" сокращен до исторического минимума за последние 6 лет, поэтому такие заимствования вполне допустимы", — пояснил Коболев.

И добавил, что компания надеется на рассмотрение скорректированного финансового плана в ближайшее время и профессиональную дискуссию о реальных путях покрытия финансовго дефицита компании.

Напомним, что Кабинет министров в марте решил продлить контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его председателем Андреем Коболев.

Подробнее о результатах такого решения читайте в материале ЭП: "Новый контракт — новый Коболев. Почему "Нафтогаз" уже не будет жить как раньше".

Экономическая правда