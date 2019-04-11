ГПУ взялась за кипрскую "прокладку" из-за убытков ВСУ на десятки миллионов

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины с июля прошлого года расследует растрату средств Министерства обороны должностными лицами государственной компании "Спецтехноэкспорт" в особо крупных размерах при закупке боевых машин пехоты БМП - 1 по государственному оборонному заказу.

Об этом говорится в судебных материалах, сообщает проект "Марлин".

По версии следствия, при закупке указанных боевых машин в кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта с 2017 году интерес армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривень.

При этом PetraLink Limited является посредником, которая закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha a.s.

В марте 2019 следователи получили от суда разрешение на изъятие контрактов и переписки между всеми упомянутыми компаниями.

В прошлом году журнал "Новое Время" на основе собственных источников так описал схему PetraLink Limited: "То есть за каждую БМП министерство переплачивает 22,7 тыс долларов. Причем киприоты ничего дополнительного с техникой не делают".

Как выяснили "Наші гроші", кипрскую фирму возглавляет Владимир Петенко - сын бывшего сотрудника "Спецтехноэкспорта" и топ-менеджера "Укроборонсервиса" из структуры "Укроборонпрома" Владимира Петенко.

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" является дочерним для государственной компании "Укрспецэкспорт", которое в течение 2015-18 годов возглавлял Павел Букин. Обе входят в структуру концерна "Укроборонпром".

В феврале 2018 года Павел Букин стал директором всего концерна "Укроборонпром".

Широкой публике Букин стал известен после расследования "Bihus.info" о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере и обсуждают распределение денег, в том числе для Павла Букина. Фигуранты расследования оценивают роль нынешнего директора "Укроборонпома" в собственных аферах как "Паше я бы ничего не давал".

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Напомним:

"Спецтехноэкспорт" фигурирует также в деле о растрате 2,225 млн долл (55,5 млн грн).

4 марта по подозрению в растрате этих средств были задержаны 5 человек. Речь идет о бывшем директоре "Спецтехноэкспорта" Павле Барбуле, его заместителе, а теперь руководителе ГП Владислава Бельбасе, еще одном заместителе Барбула, директоре департамента и заведующем сектором госпредприятия.

Якобы Барбул организовал растрату средств предприятия "Завод 410 Гражданской авиации" и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица.

Чиновникам инкриминируют совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем вызвано тяжкие последствия интересам государства – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ.

4 марта детективы НАБУ провели обыски в офисе "Спецтехноэкспорта".

А 7 марта руководителя и 4 экс-чиновников "Спецтехноэкспорта" арестовали.

9 марта директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и два экс-сотрудника предприятия вышли из Лукьяновского СИЗО под залог.