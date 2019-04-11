Как изменится курс гривни: прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует медленную девальвацию гривни до 2024 года.

Об этом говорится в отчете World Economic Outlook за апрель.

Так, при пересчете ВВП из гривни в доллары для 2019 года используется среднегодовой курс 28,681 грн за доллар, а для 2020 года – 29,958 грн за доллар.

Отмечается, что эти цифры почти соответствуют предыдущим оценкам МВФ от октября 2018 года.

Согласно обновленным оценкам МВФ, в 2021 году украинская валюта может подешеветь до 30,55 грн за доллар, в 2022 году – до 31,01 грн за доллар, в 2023 году – до 31,47 грн за доллар и в 2024 году – до 31,94 грн за доллар.

За это время номинальный ВВП Украины в долларах вырастет со 134,89 млрд долларов в 2019 году до 206,73 млрд долларов в 2024 году, допускают эксперты Фонда.

Согласно обнародованным МВФ данным, в минувшем году долларовый ВВП Украины достиг 124,6 млрд долларов по сравнению с 112,13 млрд долларов в 2017 году при небольшом ослаблении гривни – до 27,19 грн за доллар с 26,6 грн за доллар.

Напоминаем:

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн — до 31 гривни за доллар.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что курс гривни на конец 2019 года составит 28,86 грн за доллар, а на конец 2020 года - 30,6 грн за доллар.

Интерфакс-Украина