Гривня на межбанке упала еще ниже
10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,87 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,84 - 26,87 гривни;
Евро - 30,17 - 30,20 гривни;
Российский рубль - 0,4152 - 0,4161 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 апреля на уровне 26,69 гривни.
10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.
9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,75 гривни за доллар.
Экономическая правда
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