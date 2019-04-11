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Официальный курс: гривня еще немного подешевела

Четверг, 11 апреля 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 11 апреля на уровне 26,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,19 гривни (на 10 апреля — 30,10 гривни).

Напоминаем:

10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,87 гривни за доллар.

Экономическая правда

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