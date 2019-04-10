Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынок

10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,72 - 26,74 гривни;

Евро - 30,09 - 30,11 гривни;

Российский рубль - 0,4122 - 0,4128 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:40 котировки гривни к доллару составляли 26,66 - 26,94 гривни. Евро покупают по 29,69 гривни, продают по 30,40 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 - 26,90 гривни, евро - 30,18 - 30,28 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 апреля на уровне 26,69 гривни.

9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,70 гривни за доллар.

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,75 гривни за доллар.

Экономическая правда