Курс валют: доллар и евро подорожали
Среда, 10 апреля 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 апреля на уровне 26,69 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,10 гривни (на 9 апреля — 29,96 гривни).
Напоминаем:
9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,70 гривни за доллар.
9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,75 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua