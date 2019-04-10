Курс валют: доллар и евро подорожали

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 апреля на уровне 26,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,10 гривни (на 9 апреля — 29,96 гривни).

Напоминаем:

9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,70 гривни за доллар.

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,75 гривни за доллар.

Экономическая правда