НКРЭКУ оштрафовала еще 3 облгаза Фирташа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала Черновцыгаз, Львовгаз и Черниговгаз и обязала их сделать перерасчет всем потребителям до 18 апреля.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Нафтогаз Украины".

"Спасибо всем, кто писал жалобы и боролся за свои права. Проверки облгазов и газсбытов относительно незаконных доначислений в платежках продолжаются", — говорится в сообщении НАК.

По словам заместителя начальника департамента энергоэффективности НАК Алексея Хабатюка, облгазы заявили, что не собираются выполнять это решение и будут обращаться в суд.

Напомним, в Украине с начала марта начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек на газ для потребителей.

Среди облгазов, которые проверят: Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз, Закарпатьегаз и Хмельницкгаз.

Проверки продлятся до середины апреля. Результаты будут публично обнародованы и обсуждены.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В начале марта НКРЕКП объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки. Как тогда отметила Кривенко, в случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие санкции.

19 марта завершились проверки трех первых облгазов — Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз. Все они оказались нарушителями лицензионных условий.

Экономическая правда